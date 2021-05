Perché il conflitto delle idee non va censurato. Scrive Paganini (Di domenica 2 maggio 2021) Ci risiamo. Un esercito di autori, editori, librari statunitensi, ha promosso un appello per censurare la pubblicazione e la vendita di chiunque abbia fatto parte dell’amministrazione del Presidente Trump. Per questi che definiremmo intellettuali, “lo stato in cui versa l’America” è da imputare alla popolarità di autori e pensatori legati al Presidente Trump e all’attacco al Campidoglio. Secondo gli intellettuali Liberal è il desiderio di denaro, e quindi il mercato, che ha spinto editori e librerie a promuovere testi di “persone losche”. Il risultato è che negli Stati Uniti le scelte editoriali sono soggette alle volontà ideologiche dei dipendenti delle case editrici e delle organizzazioni non governative. La libertà di stampa e di pensiero è ancora sotto attacco. La crisi della Liberaldemocrazia non va imputata agli autori controversi legati a ... Leggi su formiche (Di domenica 2 maggio 2021) Ci risiamo. Un esercito di autori, editori, librari statunitensi, ha promosso un appello per censurare la pubblicazione e la vendita di chiunque abbia fatto parte dell’amministrazione del Presidente Trump. Per questi che definiremmo intellettuali, “lo stato in cui versa l’America” è da imputare alla popolarità di autori e pensatori legati al Presidente Trump e all’attacco al Campidoglio. Secondo gli intellettuali Liberal è il desiderio di denaro, e quindi il mercato, che ha spinto editori e librerie a promuovere testi di “persone losche”. Il risultato è che negli Stati Uniti le scelte editoriali sono soggette alle volontà ideologiche dei dipendenticase editrici eorganizzazioni non governative. La libertà di stampa e di pensiero è ancora sotto attacco. La crisi della Liberaldemocrazia non va imputata agli autori controversi legati a ...

