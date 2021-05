(Di domenica 2 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lavince 4-3 contro il, con il brivido finale, nella 34esima giornata di Serie A, proseguendo laalla qualificazione in. Iavevano messo in ghiaccio il risultato dopo la doppietta di Correa, il rigore di Immobile e il gol di Luis Alberto ma i liguri tentano la rimonta con l’autogol di Marusic, il penalty di Scamacca e la rete di Shomurodov. Lanel giro di un quarto d’ora va vicina al gol quattro volte. Tre delle occasioni pericolose portano la firma di Immobile, poi anche un colpo di testa di Lulic. Aimanca soltanto la rete e alla fine vengono premiati dalla loro costante presenza in area. La squadra di Inzaghi sblocca il risultato al 30? con il gol di Correa, che insacca grazie al ...

SuperSportBlitz : #SerieA - Result: Lazio 4-3 Genoa #SSFootball - Eurosport_IT : IMMOBILE EGUAGLIA PIOLA ??? Con il gol siglato contro il Genoa, Ciro Immobile ha raggiunto quota 149 gol con la mag… - pianetagenoa : Lazio-Genoa, le pagelle: Scamacca ed Eldor illudono la rimonta - - blogsicilia : #notizie #sicilia Lazio-Genoa 4-3, biancocelesti proseguono corsa Champions - - gilnar76 : LAZIO-GENOA 4-3:IL TRIDENTE ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Genoa

batte4 - 3 in un incontro della 34/a giornata del campionato di serie A, giocato a Roma. I biancocelesti hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 2 - 0 con le reti di Correa al 30' e ...Commenta per primo4 - 3 (2 - 0 primo tempo) Marcatori: 30' Correa (L), 43' rig. Immobile (L), 47' aut. Marusic (L), 48' Luis Alberto (L), 56' Correa (L), 80' rig. Scamacca (G), 81' Shomurodov (G) Assist: ...Doppietta di Correa tra i romani, i liguri falliscono la rimonta ROMA (ITALPRESS) - La Lazio vince 4-3 contro il Genoa, con il brivido finale, nella 34esima giornata di Serie A, proseguendo la corsa ...Lazio - Genoa, Immobile: "Non possiamo permetterci questi cali mentali. E' un onore per me raggiungere Piola" - Noi Biancocelesti ...