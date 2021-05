Jupiter’s Legacy:in uscita su Netflix il 7 maggio 2021 (Di domenica 2 maggio 2021) Un nuovo dramma di supereroi andrà a gonfie vele su Netflix! La serie originale Jupiter’s Legacy, basata sulla serie a fumetti di Mark Millar, racconta la storia generazionale degli eroi di una nazione dalla loro origine negli anni ’30 durante i 90 anni che hanno trascorso a proteggere il mondo. Di cosa parla Jupiter’s Legacy? Come per tutte le cose, il tempo al sole degli eroi più anziani sta iniziando a diminuire. Hanno servito diligentemente il loro paese, ma è ora di passare il testimone ai loro figli. Il loro problema, tuttavia, è che il mondo che affidano ai loro figli di proteggere è cambiato nel quasi secolo in cui sono stati degli eroi. C’è anche la questione del mantello che hanno scelto di non essere ciò che alcuni dei bambini vogliono portare avanti. L’eredità dei genitori è spesso i ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 2 maggio 2021) Un nuovo dramma di supereroi andrà a gonfie vele su! La serie originale, basata sulla serie a fumetti di Mark Millar, racconta la storia generazionale degli eroi di una nazione dalla loro origine negli anni ’30 durante i 90 anni che hanno trascorso a proteggere il mondo. Di cosa parla? Come per tutte le cose, il tempo al sole degli eroi più anziani sta iniziando a diminuire. Hanno servito diligentemente il loro paese, ma è ora di passare il testimone ai loro figli. Il loro problema, tuttavia, è che il mondo che affidano ai loro figli di proteggere è cambiato nel quasi secolo in cui sono stati degli eroi. C’è anche la questione del mantello che hanno scelto di non essere ciò che alcuni dei bambini vogliono portare avanti. L’eredità dei genitori è spesso i ...

