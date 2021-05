Covid | 9 148 nuovi casi e 144 morti in 24 ore

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, 9.148 nuovi casi, 144 morti #ANSA - Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi, 144 vittime. L'u… - Agenzia_Italia : Covid: oggi 9.148 casi e 144 decessi, positività al 5,8% - Leonard48598239 : @titina_q Oggi Italia, situazione Covid: 9.148 casi e 144 morti. - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Covid, 9.148 nuovi casi, 144 morti #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 148

Sono 9.i nuovi casi positivi al- 19 nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 12.965 di ieri. I decessi sono 144 (ieri 226), un numero di morti così basso non si registrava da 7 mesi, portando il ...Sono 9.i nuovi casi positivi al- 19 nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 12.965 di ieri. I decessi sono 144 (ieri 226), un numero di morti così basso non si registrava da 7 mesi, portando il ...Sono 9.148 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 144 le vittime. Il tasso di positività sale al 5,8%. In arrivo oltre 2milioni di dosi ...ROMA, 02 MAG - Sono 9.148 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.965. Sono invece 144 le vittime in un giorno ...