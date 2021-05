Classifica MotoGP Mondiale 2021: Francesco Bagnaia nuovo leader, Quartararo secondo a -2 (Di domenica 2 maggio 2021) Il MotoMondiale 2021 ha appena visto andare in scena la gara della MotoGP del GP di Spagna: si è corso a Jerez de la Frontera dove, da pochi minuti si è concluso il quarto round della stagione. Jack Miller si è imposto davanti a Francesco Bagnaia, secondo, e Franco Morbidelli, terzo. Francesco Bagnaia è il nuovo leader del Mondiale con 66 punti, 2 in più di Fabio Quartararo, secondo. Ottavo Franco Morbidelli con 33, 12° Enea Bastianini a quota 18. Diciannovesima posizione con 5 punti per Danilo Petrucci, 20° Luca Marini con 4 lunghezze, al pari di Valentino Rossi, 22° Lorenzo Savadori con 2. Classifica Mondiale ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Il Motoha appena visto andare in scena la gara delladel GP di Spagna: si è corso a Jerez de la Frontera dove, da pochi minuti si è concluso il quarto round della stagione. Jack Miller si è imposto davanti a, e Franco Morbidelli, terzo.è ildelcon 66 punti, 2 in più di Fabio. Ottavo Franco Morbidelli con 33, 12° Enea Bastianini a quota 18. Diciannovesima posizione con 5 punti per Danilo Petrucci, 20° Luca Marini con 4 lunghezze, al pari di Valentino Rossi, 22° Lorenzo Savadori con 2....

