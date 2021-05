Chiara Ferragni sostiene Fedez: “Non potrei essere più fiera di così” (Di domenica 2 maggio 2021) Chiara Ferragni commenta orgogliosamente il discorso tenuto da Fedez sul palco del concerto del Primo Maggio riguardo il disegno di legge Zan e la denuncia da parte del rapper del tentativo di censura del suo discorso da parte di Rai 3. Ieri sera, sul palco del Primo Maggio, Fedez ha tenuto un discorso in favore dei lavoratori dello spettacolo e dell’approvazione del disegno di legge Zan. Sul palco, il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 2 maggio 2021)commenta orgogliosamente il discorso tenuto dasul palco del concerto del Primo Maggio riguardo il disegno di legge Zan e la denuncia da parte del rapper del tentativo di censura del suo discorso da parte di Rai 3. Ieri sera, sul palco del Primo Maggio,ha tenuto un discorso in favore dei lavoratori dello spettacolo e dell’approvazione del disegno di legge Zan. Sul palco, il Articolo completo: dal blog SoloDonna

Adnkronos : Chiara Ferragni orgogliosa di #Fedez: “Fiera di mio marito”. #1maggio - starkbuckz : RT @inprincesspark: l'orgoglio che chiara ferragni prova nei confronti di fedez sapendo di avere accanto a sé e come padre dei suoi bambini… - Comewhatmaay : RT @nerorimmel: Sì ma dove sono i partiti di sinistra, dove sono i sindacati, dove sono quelli che dovrebbero in teoria difendere i diritti… - doppiaenne_ : RT @WHENIWAS0LDER: chiara ferragni tieniti stretto fedez perché penso che ci sia una lunga fila di uomini e donne dietro?? - starkbuckz : RT @jadexgolden: pensando che non avrò un mio fedez come chiara ferragni -