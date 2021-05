Pordenone torna ad animarsi | i giovani sono i protagonisti delle vie del centro

(Di sabato 1 maggio 2021) La città si rianima, il primo giorno di zona gialla, soprattutto nel tardo pomeriggio e grazie aissimi. Cinegozianti che preferiscono mantenere l’antico rito della chiusura del lunedì – del resto loro hanno sperimentato la ripartenza quindici giorni fa – e baristi e ristoratori che fremono per ridare luce ai loro locali, almeno all’esterno. Effetti della zona gialla versione 2.0.«Parliamoci chiaro, tanti avevano già “mollato” sabato», dice una signora che abita nella cinturase ed evidentemente, per dirlo e poterlo dimostrare, era tra gli interessati. Hanno rispettato le regole, invece, baristi e ristoratori, tanto che le contravvenzioni, nell’era terza della pandemia, sipotute contare sulle dita di una mano.Le strade si rianimano, di auto e biciclette, i marciapiedi di pedoni, soprattutto ...

