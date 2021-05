Osimhen sfida il Cagliari, vuole la doppia cifra: le statistiche (Di sabato 1 maggio 2021) Il campionato di Victor Osimhen è stato segnato dalla sfortuna: due infortuni pesanti (spalla e cranio) ed il Covid 19. Nonostante tutto il nigeriano ha messo a segno fino ad ora 7 reti. Ma le statistiche di Osimhen diventano ancora più interessano se si guardano alcuni dettagli, che poi fanno sempre la differenza. Fino a poche settimana fa Osimhen aveva segnato solo tre gol, come sottolinea Corriere dello Sport, di cui due segnati al Bologna. Ma ora Osimhen ha siglato quattro reti nelle ultime sei partita, insomma mica poco. L’attaccante è in netta ripresa fisica e mentale ed ora vorrebbe puntare anche a raggiungere la doppia cifra di reti segnate in Serie A. Ha ancora 5 partite par raggiungere almeno 10 gol e visto l’andamento potrebbe non essere ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 maggio 2021) Il campionato di Victorè stato segnato dalla sfortuna: due infortuni pesanti (spalla e cranio) ed il Covid 19. Nonostante tutto il nigeriano ha messo a segno fino ad ora 7 reti. Ma ledidiventano ancora più interessano se si guardano alcuni dettagli, che poi fanno sempre la differenza. Fino a poche settimana faaveva segnato solo tre gol, come sottolinea Corriere dello Sport, di cui due segnati al Bologna. Ma oraha siglato quattro reti nelle ultime sei partita, insomma mica poco. L’attaccante è in netta ripresa fisica e mentale ed ora vorrebbe puntare anche a raggiungere ladi reti segnate in Serie A. Ha ancora 5 partite par raggiungere almeno 10 gol e visto l’andamento potrebbe non essere ...

