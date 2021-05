India, almeno 12 morti in un altro incendio in ospedale (Di sabato 1 maggio 2021) almeno 12 pazienti affetti da Covid-19 sono morti stamattina nell’incendio dell’ospedale dove erano stati ricoverati. Lo riportano i media locali in India, ultimo di diversi episodi di roghi in ambienti ospedalieri travolti dall’epidemia. C’erano circa 50 altri pazienti all’ospedale a quattro piani di Bharuch, nello stato occidentale del Gujarat, quando è scoppiato l’incendio all’1 ora locale del (21:30 di ieri in Italia). Il 23 aprile un altro rogo alla periferia di Mumbai (ex Bombay) ha ucciso 13 pazienti Covid. Pochi giorni dopo, 22 persone sono morte in un altro incendio, sempre nello stato del Maharashtra. In precedenza altri 22 pazienti con coronavirus erano morti in un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021)12 pazienti affetti da Covid-19 sonostamattina nell’dell’dove erano stati ricoverati. Lo riportano i media locali in, ultimo di diversi episodi di roghi in ambienti ospedalieri travolti dall’epidemia. C’erano circa 50 altri pazienti all’a quattro piani di Bharuch, nello stato occidentale del Gujarat, quando è scoppiato l’all’1 ora locale del (21:30 di ieri in Italia). Il 23 aprile unrogo alla periferia di Mumbai (ex Bombay) ha ucciso 13 pazienti Covid. Pochi giorni dopo, 22 persone sono morte in un, sempre nello stato del Maharashtra. In precedenza altri 22 pazienti con coronavirus eranoin un ...

