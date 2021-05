GP Jerez Moto2: pole super per Gardner (Di sabato 1 maggio 2021) La striscia di pole position di Sam Lowes si ferma a tre. Per il GP di Jerez, le qualifiche della Moto2 sono appannaggio di un Remy Gardner in forma strepitosa, capace di “liderare” in ogni turno cronometrato. L’australiano di casa KTM Ajo partirà al palo nella gara di domani, dove dispone di un ottimo passo. Lowes non fa meglio della seconda fila, quinto dietro a due italiani ed allo spagnolo Raul Fernandez. I due italiani sono Fabio Di Giannantonio, ottimo secondo, e Marco Bezzecchi. Xavi Vierge, Augusto Fernandez, Joe Roberts, Ai Ogura e Jake Dixon completano la top ten. GP Jerez Moto2: Gardner da record in FP3 GP Jerez: cosa accade nelle qualifiche della Moto2? Al termine di un Q1 combattuta, Cameron Beaubier, Nicolò ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) La striscia diposition di Sam Lowes si ferma a tre. Per il GP di, le qualifiche dellasono appannaggio di un Remyin forma strepitosa, capace di “liderare” in ogni turno cronometrato. L’australiano di casa KTM Ajo partirà al palo nella gara di domani, dove dispone di un ottimo passo. Lowes non fa meglio della seconda fila, quinto dietro a due italiani ed allo spagnolo Raul Fernandez. I due italiani sono Fabio Di Giannantonio, ottimo secondo, e Marco Bezzecchi. Xavi Vierge, Augusto Fernandez, Joe Roberts, Ai Ogura e Jake Dixon completano la top ten. GPda record in FP3 GP: cosa accade nelle qualifiche della? Al termine di un Q1 combattuta, Cameron Beaubier, Nicolò ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Moto2, pole position per Remy #Gardner, davanti ai due italiani Fabio #DiGiannantonio e Marco #Bezzecchi - Gazzetta_it : #Moto2, pole position per Remy #Gardner, davanti ai due italiani Fabio #DiGiannantonio e Marco #Bezzecchi - Tuttipazziperi1 : Si prospetta una battaglia interessante per la gara di domani. - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Spagna in DIRETTA: bandiera verde! Scatta la Q2 a Jerez - #Moto2 #Spagna #DIRETTA: #bandiera - Motorsport_IT : #Moto2 | #Jerez : Gardner pole record su Di Giannantonio e Bezzecchi #SpanishGP -