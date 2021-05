Gli inglesi non trovano più cuochi, camerieri e altri lavoratori (Di sabato 1 maggio 2021) A partire dal 17 maggio nel Regno Unito si potrà di nuovo cenare all’interno dei ristoranti, ma l’effetto combinato di Brexit e pandemia ha creato una carenza senza precedenti di lavoratori nel settore alberghiero – che erano in gran parte stranieri e molti dell’Unione europea. Il risultato è che proprio mentre pub, ristoranti e alberghi si aspettano un’accelerazione enorme degli affari nel giro di qualche giorno sono anche alla ricerca di camerieri, cuochi e di altri lavoratori – che però non sono più nel paese. “Migliaia di lavoratori di bar e caffetterie dell’Unione europea rifiutano i vecchi lavori nel Regno Unito: il settore alberghiero è in crisi poiché il 15 per cento del personale licenziato si rifiuta di tornare dopo essere rimasto nel paese di origine o avere preso un ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) A partire dal 17 maggio nel Regno Unito si potrà di nuovo cenare all’interno dei ristoranti, ma l’effetto combinato di Brexit e pandemia ha creato una carenza senza precedenti dinel settore alberghiero – che erano in gran parte stranieri e molti dell’Unione europea. Il risultato è che proprio mentre pub, ristoranti e alberghi si aspettano un’accelerazione enorme degli affari nel giro di qualche giorno sono anche alla ricerca die di– che però non sono più nel paese. “Migliaia didi bar e caffetterie dell’Unione europea rifiutano i vecchi lavori nel Regno Unito: il settore alberghiero è in crisi poiché il 15 per cento del personale licenziato si rifiuta di tornare dopo essere rimasto nel paese di origine o avere preso un ...

