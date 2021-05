Crotone | Vrenna | «Vogliamo tornare in Serie A Su Cosmi…»

(Di sabato 1 maggio 2021) Gianni, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Inter Gianni, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Inter. Le sue dichiarazioni.INB – «Siamo una realtà consolidata del mondo del calcio, anche se siamo una città molto piccola. Abbiamo la speranza diil prima possibile inA». COSMI – «Ha dimostrato di valere la categoria. In questo momento ci concentriamo sulla parte finale della stagione per concludere in maniera dignitosa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

