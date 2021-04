Wta 1000 Madrid 2021 | programma e orari sabato 1 maggio con Barty e Swiatek

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il, glie l’ordine di gioco del Wtadi, per quanto concerne la giornata di. In campo Ashleigh, numero 1 al mondo, la quale dovrà affrontare Tamara Zidansek. Di scena anche l’interessante scontro tra Petra Kvitova e Angelique Kerber, entrambe campionesse Slam e mancine. Da non perdere peraltro la sfida tra Laura Siegemund e Iga, quest’ultima detentrice del Roland Garros e dunque osservata speciale sul rosso. Di seguito lazione integrale. ORDINE DI GIOCO WTA(1) MANOLO SANTANA dalle ore 11.00 – (1)vs Zidansek a seguire – Siegemund vs ...

...sta trovando risultati ottimi e infatti a marzo ha vinto il primo titoloa Guadalajara, per poi raggiungere la finale la settimana successiva a Monterrey e timbrare un fantastico quarto al...Dopo una prima giornata di sfide appassionanti e sorprese, come il forfait di Garbine Muguruza e la sconfitta di Elina Svitolina dopo sei match point sprecati, ildi Madrid prosegue con altre grandi sfide. In campo, tra le altre, Naomi Osaka, Simona Halep e Karolina Pliskova. Osaka, la più ricca del 2020 secondo la classifica Forbes, ha raggiunto i ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del Wta 1000 di Madrid 2021, per quanto concerne la giornata di sabato 1 maggio. In campo Ashleigh Barty e Iga Swiatek ...Grande prestazione della bielorussa contro Zvonareva. Vittorie in due set anche per Simona e Naomi, tornata sulla terra 448 giorni dopo l'ultima volta ...