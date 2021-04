Visite ancora vietate nelle Rsa, Jacopo: «Vorrei riabbracciare (davvero) mia madre» (Di venerdì 30 aprile 2021) Nelle prime settimane di pandemia in Italia, a marzo 2020, Jacopo ci aveva contattati per raccontarci delle difficoltà che stava affrontando la Residenza Sanitaria per Anziani Virgilio Ferrari di Milano, che ospita sua madre, nel fronteggiare il Covid. Erano i giorni in cui la paura di contagiati correva nei corridoi delle strutture per anziani, spesso non pronte a fronteggiare l’emergenza. Mancavano mascherine, guanti, disinfettanti ma anche informazioni precise sui protocolli da seguire. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 aprile 2021) Nelle prime settimane di pandemia in Italia, a marzo 2020, Jacopo ci aveva contattati per raccontarci delle difficoltà che stava affrontando la Residenza Sanitaria per Anziani Virgilio Ferrari di Milano, che ospita sua madre, nel fronteggiare il Covid. Erano i giorni in cui la paura di contagiati correva nei corridoi delle strutture per anziani, spesso non pronte a fronteggiare l’emergenza. Mancavano mascherine, guanti, disinfettanti ma anche informazioni precise sui protocolli da seguire.

Covid: contagi ancora in calo, in Piemonte ripartono visite e analisi La Repubblica Visite ancora vietate nelle Rsa, Jacopo: «Vorrei riabbracciare (davvero) mia madre» Da 14 mesi gli ospiti di molte Residenze Sanitarie per Anziani non incontrano in presenza i loro cari. Jacopo: «Le stanze degli abbracci non sono la stessa cosa» ...

