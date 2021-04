Torna a Napoli il Maggio dei monumenti, tra mostre e passeggiate: 150 itinerari per riscoprire la città (Di venerdì 30 aprile 2021) riscoprire la bellezza di Napoli, della sua arte, dei suoi angoli nascosti è l’obiettivo della XXVIIesima edizione del Maggio dei monumenti che prende il via domani e i cui appuntamenti si svolgeranno prevalentemente nei fine settimana. Un’edizione che Torna ‘in presenza’ e non in streaming come accadde lo scorso anno a causa della pandemia da covid-19. Il programma è ricco di appuntamenti che si svolgeranno prevalentemente all’aperto e nel rispetto di tutte le norme per prevenire la diffusione del contagio. “Siamo ottimisti – ha detto l’assessore alla Cultura, Annamaria Palmieri – che con senso di responsabilità i cittadini non vogliano riperdere quella libertà che hanno ardentemente desiderato e riconquistato. Ci dicono che i luoghi all’aperto in questo momento sono più sicuri e che andremo verso ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 aprile 2021)la bellezza di, della sua arte, dei suoi angoli nascosti è l’obiettivo della XXVIIesima edizione deldeiche prende il via domani e i cui appuntamenti si svolgeranno prevalentemente nei fine settimana. Un’edizione che‘in presenza’ e non in streaming come accadde lo scorso anno a causa della pandemia da covid-19. Il programma è ricco di appuntamenti che si svolgeranno prevalentemente all’aperto e nel rispetto di tutte le norme per prevenire la diffusione del contagio. “Siamo ottimisti – ha detto l’assessore alla Cultura, Annamaria Palmieri – che con senso di responsabilità i cittadini non vogliano riperdere quella libertà che hanno ardentemente desiderato e riconquistato. Ci dicono che i luoghi all’aperto in questo momento sono più sicuri e che andremo verso ...

Torna a Napoli il Maggio dei monumenti, tra mostre e passeggiate: 150 itinerari per riscoprire la città Riscoprire la bellezza di Napoli, della sua arte, dei suoi angoli nascosti è l'obiettivo della XXVIIesima edizione del Maggio dei Monumenti che prende il via domani e i cui appuntamenti si svolgeranno ...

Al via il Maggio dei Monumenti 2021 a Napoli Torna l'edizione 2021 del Maggio dei Monumenti a Napoli. La programmazione degli eventi, per lo più all'aperto e concentrati nei fine settimana, è consultabile online sul sito www.comune.napoli.it/mag ...

