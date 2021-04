Si ripetono i problemi WindTre, non funziona la rete il 30 aprile: numero servizio clienti (Di venerdì 30 aprile 2021) Inaspettatamente si stanno verificando nuovamente seri problemi WindTre in questo venerdì 30 aprile. Dopo i malfunzionamenti dello scorso 28 aprile soprattutto nella città di Milano, siamo alle prese con delle rinnovate difficoltà relative sempre alla rete anche in questo ultimo giorno del mese. Il tutto dopo che, pure nella giornata di ieri, c’erano state delle anomalie per quanto riguarda l’app dell’operatore e ancora l’area personale del suo sito. Insomma, un periodo da dimenticare soprattutto per i tanti clienti italiani che si affidano al noto brand. I problemi WindTre odierni giungono dopo una notte segnata da un down dei servizi del vettore molto grave. Poco prima della mezzanotte e poi nelle ore successive, la navigazione da ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Inaspettatamente si stanno verificando nuovamente seriin questo venerdì 30. Dopo i malmenti dello scorso 28soprattutto nella città di Milano, siamo alle prese con delle rinnovate difficoltà relative sempre allaanche in questo ultimo giorno del mese. Il tutto dopo che, pure nella giornata di ieri, c’erano state delle anomalie per quanto riguarda l’app dell’operatore e ancora l’area personale del suo sito. Insomma, un periodo da dimenticare soprattutto per i tantiitaliani che si affidano al noto brand. Iodierni giungono dopo una notte segnata da un down dei servizi del vettore molto grave. Poco prima della mezzanotte e poi nelle ore successive, la navigazione da ...

