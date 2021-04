“Per chi ancora non ci crede”. Can Yaman e Diletta Leotta, dopo sospetti e bufera ecco cosa viene fuori (Di venerdì 30 aprile 2021) Can Yaman e Diletta Leotta continuano a far parlare di loro. Sono ormai settimane che non si fa altro che discutere della loro relazione sentimentale. C’è chi ha ipotizzato sin dall’inizio che sia tutta una farsa, creata per aumentare la popolarità di entrambi. Dall’altro canto c’è chi invece crede ancora nella storia d’amore. Negli ultimi giorni sono uscite tantissime voci, tra cui quella che davano la conduttrice televisiva vicinissima a Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma calcio. Lei poi ha sbottato completamente, dicendo di non “essere una mangiauomini”. dopo tante voci sull’attore e sulla bellissima giornalista sportiva, ecco spuntare adesso un nuovo capitolo della vicenda. E stavolta sembrano proprio non esserci più dubbi. A paparazzare tutto è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Cancontinuano a far parlare di loro. Sono ormai settimane che non si fa altro che discutere della loro relazione sentimentale. C’è chi ha ipotizzato sin dall’inizio che sia tutta una farsa, creata per aumentare la popolarità di entrambi. Dall’altro canto c’è chi invecenella storia d’amore. Negli ultimi giorni sono uscite tantissime voci, tra cui quella che davano la conduttrice televisiva vicinissima a Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma calcio. Lei poi ha sbottato completamente, dicendo di non “essere una mangiauomini”.tante voci sull’attore e sulla bellissima giornalista sportiva,spuntare adesso un nuovo capitolo della vicenda. E stavolta sembrano proprio non esserci più dubbi. A paparazzare tutto è ...

Ultime Notizie dalla rete : Per chi Congedo parentale: istruzioni Inps per domande, ecco per chi Quindi dal 29 aprile è possibile presentare la domanda di congedo parentale 2021 per via telematica. Vediamo chi sono gli interessati , quanto spetta e come presentare la domanda . Congedo parentale: ...

Suicida a 19 anni con il nitrito di sodio: Fabio come Matteo Cecconi. È il terzo caso in pochi mesi Il mistero a questo punto è: chi gli ha dato le istruzioni per togliersi la vita con il nitrito di sodio? Lo ha solo cercato sul web o qualcuno gli ha suggerito il cocktail fatale? Stanno cercando di ...

Assia, vaccinazioni con Astrazeneca anche per chi non rientra in categorie prioritarie il Mitte Scuola d’estate, no di presidi e professori: «È stato un anno faticoso» Il 70% delle scuole, secondo un sondaggio di Orizzonte Scuola, dice no al piano per l’apertura estiva. Il capo dei presidi: «Un surplus di lavoro». La dirigente del liceo Righi di Roma: «Idea tardiva, ...

Cinema: Anteo lancia il biglietto sospeso Un biglietto sospeso, come il caffé, per offrire un film a chi non se lo può permettere: è l'iniziativa lanciata dal cinema Anteo per la Festa dei Lavoratori. Sabato 1 maggio è anche il compleanno del ...

