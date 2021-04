Ostia | ubriaco in stazione | molesta i passanti | poi minaccia e aggredisce i Carabinieri

(Di venerdì 30 aprile 2021) Uninche inveiva contro i, piccoli e grandi pusher, un tentativo di furto: tutto questo è accaduto in un unico giorno, quello di giovedì 29, ed è stato prontamente gestito daidi. Il primo intervento deiriguarda uomini impegnati nel servizio “Strade Sicure” che insieme ai militari del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, sono intervenuti nei pressi dellametropolitana “Lido Centro”. La segnalazione e ciò che poi hanno trovato era un uomo, palesemente, che continuava are i. L’uomo, un 47enne romeno senza fissa dimora, alla vista dei militari ha inveito subito contro questi ultimindoli con un ...

