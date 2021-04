LIVE Moto3, GP Spagna 2021 in DIRETTA: Suzuki comanda la FP1 davanti a Masià, poi Antonelli, Migno e Fenati (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 9.23 Antonelli continua a spingere, portando le gomme fino allo sfinimento. A quanto pare il romagnolo vuole forzare sin da subito in ottica gara. Mano a mano la pista torna a riempirsi, ecco Masià e Binder di nuovo in azione. 9.22 Antonelli apre il decimo giro con nuovo record nel T2, quindi cede 3 decimi nel T3 e lascia perdere il tentativo, Salac, invece, finisce fuori nel T4. 9.20 Prosegue il run di Antonelli che pizza il record nel T2, quindi trova un po’ di traffico tra T3 e T4 e non migliora per 175 millesimi. Stesso discorso per Salac, che era avanti di 44 ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 9.23continua a spingere, portando le gomme fino allo sfinimento. A quanto pare il romagnolo vuole forzare sin da subito in ottica gara. Mano a mano la pista torna a riempirsi, eccoe Binder di nuovo in azione. 9.22apre il decimo giro con nuovo record nel T2, quindi cede 3 decimi nel T3 e lascia perdere il tentativo, Salac, invece, finisce fuori nel T4. 9.20 Prosegue il run diche pizza il record nel T2, quindi trova un po’ di traffico tra T3 e T4 e non migliora per 175 millesimi. Stesso discorso per Salac, che era avanti di 44 ...

