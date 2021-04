Italia Under 21, Nicolato: “Portogallo squadra importante, per noi è un grande stimolo” (Di venerdì 30 aprile 2021) Tra un mese l’Italia Under 21 sarà impegnata contro il Portogallo nel match valido per i quarti di finale degli Europei 2021. “Il Portogallo lo conosciamo molto bene, loro ci hanno battuto ai supplementari nella finale dell’Under 19. Nel 2017 hanno vinto la medaglia d’oro, stiamo parlando del top dei top. Per noi è un grande stimolo. Uniscono il gusto per l’estetica con la concretezza che fa parte dei nostri campionati. Hanno qualità tecniche e fisiche e una produzione di giocatori giovani importanti” ha detto il ct degli azzurrini Paolo Nicolato. “Il successo più importante e dare più giocatori possibili alla nazionale A, non ci era mai capitato di dare così tanto giocatori ad inizio biennio, tutta la filiera ne è contenta – ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Tra un mese l’21 sarà impegnata contro ilnel match valido per i quarti di finale degli Europei 2021. “Illo conosciamo molto bene, loro ci hanno battuto ai supplementari nella finale dell’19. Nel 2017 hanno vinto la medaglia d’oro, stiamo parlando del top dei top. Per noi è un. Uniscono il gusto per l’estetica con la concretezza che fa parte dei nostri campionati. Hanno qualità tecniche e fisiche e una produzione di giocatori giovani importanti” ha detto il ct degli azzurrini Paolo. “Il successo piùe dare più giocatori possibili alla nazionale A, non ci era mai capitato di dare così tanto giocatori ad inizio biennio, tutta la filiera ne è contenta – ha ...

