"Insultata al supermercato". Murgia fa la vittima, Maglie la sistema: basta fango sulle divise (Di venerdì 30 aprile 2021) Fa ancora discutere il racconto di Michela Murgia. La scrittrice, dopo aver dichiarato di essere intimorita dalle divise militari, ha raccontato quanto accaduto in stazione sollevando ulteriormente la polemica. A intervenire, attaccando la scrittrice, è Maria Giovanna Maglie. "La scorsa settimana sono andata a prendere un treno e un poliziotto che doveva controllarmi l'autocertificazione mi ha chiesto se avessi paura della sua divisa", sono state le parole della Murgia a Otto e Mezzo davanti alle telecamere di Lilli Gruber: "Alla domanda del poliziotto ho risposto: ‘fino a dieci secondi fa non ne avevo, ne devo avere?'. Lui mi ha detto: ‘vada vada che è meglio'. E' una cosa che dovrebbe succedere? Un poliziotto in servizio può fermare una cittadina? Mi ha riconosciuta perché sono stata additata come una persona ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Fa ancora discutere il racconto di Michela. La scrittrice, dopo aver dichiarato di essere intimorita dallemilitari, ha raccontato quanto accaduto in stazione sollevando ulteriormente la polemica. A intervenire, attaccando la scrittrice, è Maria Giovanna. "La scorsa settimana sono andata a prendere un treno e un poliziotto che doveva controllarmi l'autocertificazione mi ha chiesto se avessi paura della sua divisa", sono state le parole dellaa Otto e Mezzo davanti alle telecamere di Lilli Gruber: "Alla domanda del poliziotto ho risposto: ‘fino a dieci secondi fa non ne avevo, ne devo avere?'. Lui mi ha detto: ‘vada vada che è meglio'. E' una cosa che dovrebbe succedere? Un poliziotto in servizio può fermare una cittadina? Mi ha riconosciuta perché sono stata additata come una persona ...

