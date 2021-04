Advertising

sportli26181512 : Antonelli: 'Koulibaly-Napoli, ciclo finito. Ora un top club': L'operatore di mercato: 'Gattuso? Il suo è stato un l… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonelli Koulibaly

Corriere dello Sport.it

NAPOLI - L'operatore di mercato Stefanoè intervenuto a Radio Marte toccando diversi argomenti: dalla possibilità del Napoli di centrare la qualificazione Champions alle scelte per il mercato estivo, passando per la situazione ...... operatore di mercato per parlare del suo asssitito avvicinato al Napoli, su Gattuso,, De Laurentiis ed altro. Queste le sue parole: SULLA CHAMPIONS LEAGUESU GATTUSO SU DE ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Stefano Antonelli, operatore di mercato. “Corsa Champions? Mi appassiona ...Marcos Senesi è un nome che piace tanto in orbita Napoli. Difensore centrale, classe '97, gioca nel Feyenoord e si prepara al grande salto. Il Napoli lo ...