Ultime Notizie Roma del 29-04-2021 ore 10:10 (Di giovedì 29 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona giorno dalla redazione in studio Giuliano Torino emergenza covid e un’apertura la variante indiana fa paura ai passeggeri in arrivo ieri con il volo da New Delhi a Roma sono stati portati due strutture della capitale per i tamponi e gli ulteriori controlli sulla presenza di eventuali casi di varianti indiana del coronavirus l’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato assieme al presidente Zingaretti chiedono di bloccare gli arrivi dall’India la variante del virus del cavità è stata sequenza in almeno 17 paesi in tutto il mondo fra cui l’Italia secondo quanto rivelato dalla Organizzazione Mondiale della sanità il bilancio di ieri nelle Ultime 24 ore in Italia si contano 13385 positivi al virus e 304 decessi il tasso di positività risale al 4% una ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 aprile 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona giorno dalla redazione in studio Giuliano Torino emergenza covid e un’apertura la variante indiana fa paura ai passeggeri in arrivo ieri con il volo da New Delhi asono stati portati due strutture della capitale per i tamponi e gli ulteriori controlli sulla presenza di eventuali casi di varianti indiana del coronavirus l’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato assieme al presidente Zingaretti chiedono di bloccare gli arrivi dall’India la variante del virus del cavità è stata sequenza in almeno 17 paesi in tutto il mondo fra cui l’Italia secondo quanto rivelato dalla Organizzazione Mondiale della sanità il bilancio di ieri nelle24 ore in Italia si contano 13385 positivi al virus e 304 decessi il tasso di positività risale al 4% una ...

Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - Agenzia_Ansa : Sono 150 milioni i casi di Covid-19 nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University. Aumentano anche le vi… - fanpage : 'Se non fermiamo il Covid in Africa saremo invasi dalle varianti', afferma Gino Strada - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina, strisce blu gratis fino al 30 giugno. Cgil e Uil: 'Scelta dannosa e rischiosa') è stat… - marcocarestia : RT @Agenzia_Ansa: Sono 150 milioni i casi di Covid-19 nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University. Aumentano anche le vittime:… -