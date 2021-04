Superlega, i dirigenti delle big lasciano i ruoli in Premier (Di giovedì 29 aprile 2021) I dirigenti dei sei club inglesi coinvolti nel progetto per la realizzazione di una Superlega europea si sono tutti dimessi dai loro ruoli in Premier League. I dirigenti dei restanti 14 club avevano fatto sapere di non fidarsi più di coloro che avevano tentato di organizzare la competizione in gran segreto. Per questo motivo – L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) Idei sei club inglesi coinvolti nel progetto per la realizzazione di unaeuropea si sono tutti dimessi dai loroinLeague. Idei restanti 14 club avevano fatto sapere di non fidarsi più di coloro che avevano tentato di organizzare la competizione in gran segreto. Per questo motivo – L'articolo

Advertising

ZZiliani : La #SerieA è quel buffo campionato in cui 11 club chiedono ufficialmente alla #Federazione di punire #Juventus,… - Stefano93487691 : RT @CalcioFinanza: #Superlega, i dirigenti delle big inglesi coinvolte si dimettono dai loro incarichi in #PremierLeague - gizzo97 : RT @CalcioFinanza: #Superlega, i dirigenti delle big inglesi coinvolte si dimettono dai loro incarichi in #PremierLeague - GianniIglesias : RT @CalcioFinanza: #Superlega, i dirigenti delle big inglesi coinvolte si dimettono dai loro incarichi in #PremierLeague - CapitanBergomi : RT @CalcioFinanza: #Superlega, i dirigenti delle big inglesi coinvolte si dimettono dai loro incarichi in #PremierLeague -