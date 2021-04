Steve LaChance accusa i media | «Basta | non sono contro Amici» Ah no?

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 29 aprile 2021)“I(stampa e blog) ogni anno mi cercano con la speranza che io possa criticare negativamente il programma per il quale ho collaborato per molti anni, allora dico:MISTUFATO!”. Il programma in questione è, la persona stufa è. “giornalisti che chiedono interviste per parlare male e criticare gli altri!giornalisti che ti fanno l’intervista e poi cambiano la verità per comodi loro a scopo solo di vendere l’articolo! Ogni professionista ha le proprie idee per come insegnare & coreografare! Ogni professionista ha i propri metodi di studio & stile! Bisogna avere rispetto del lavoro degli altri! Non...