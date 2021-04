Rachel Bilson e Melinda Clarke: le due attrici dicono sì al reboot di The O.C (Di giovedì 29 aprile 2021) Le due attrici sarebbero disponibili a girare una nuova serie Rachel Bilson e Melinda Clarke hanno dato il loro ok per il reboot della serie The O.C. Siamo del resto in un periodo storico in cui va di moda realizzare nuove stagioni sul calco delle vecchie, basti pensare a “Friends” o a “Gossip Girl”. Le due star della serie, che vestivano in panni di Summer Robert e di Julia Cooper hanno spiegato che non sono contrarie a girare un nuovo progetto ma in realtà, nel mentre, hanno lanciato da poco un podcast chiamato “Welcome To the O.C., Bitches!”. Leggi anche: Tutte le curiosità sulla serie “The O.C.” Durante il podcast hanno raccontato aneddoti e momenti cult sul set e hanno aperto la possibilità a una nuova stagione. La Bilson ha detto: “So che abbiamo parlato di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Le duesarebbero disponibili a girare una nuova seriehanno dato il loro ok per ildella serie The O.C. Siamo del resto in un periodo storico in cui va di moda realizzare nuove stagioni sul calco delle vecchie, basti pensare a “Friends” o a “Gossip Girl”. Le due star della serie, che vestivano in panni di Summer Robert e di Julia Cooper hanno spiegato che non sono contrarie a girare un nuovo progetto ma in realtà, nel mentre, hanno lanciato da poco un podcast chiamato “Welcome To the O.C., Bitches!”. Leggi anche: Tutte le curiosità sulla serie “The O.C.” Durante il podcast hanno raccontato aneddoti e momenti cult sul set e hanno aperto la possibilità a una nuova stagione. Laha detto: “So che abbiamo parlato di ...

Advertising

361_magazine : Arrivano nuovi episodi di #TheOC ? - camila_healing : RT @mtvitalia: Tutto è bene quel che finisce bene (tra Rachel Bilson e Rami Malek) ?? - chuckbassSun : Rachel Bilson che dice di non aver visto mai #Gossipgirl... Se vabbè ma se ha fatto pure un cameo. Le rode perché o… - asioigle2013 : RT @badtasteit: #TheOC, #RachelBilson e #MelindaClarke non escludono un reboot o un revival: 'Mai dire mai' - Stay_Nerd : Un reboot di The OC? Le protagoniste sarebbero favorevoli -