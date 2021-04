Pogba tiene in vita la Roma: «Non è ancora finita» (Di giovedì 29 aprile 2021) Paul Pogba è intervenuto al termine della sfida di Europa League vinta dal suo Manchester United nettamente contro la Roma Un Paul Pogba decisamente ottimista e clemente nei confronti della Roma, dopo il 6-2 con cui i Red Devils hanno asfaltato la Roma nell’andata della semifinale di Europa League. Queste le sue parole a fine gara: «Dobbiamo rimanere concentrati, non è ancora finita e dovremo avere ancora la giusta mentalità. Nel primo tempo abbiamo concesso due gol su due errori, poi nell’intervallo ci siamo parlati e sistemato le cose». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Paulè intervenuto al termine della sfida di Europa League vinta dal suo Manchester United nettamente contro laUn Pauldecisamente ottimista e clemente nei confronti della, dopo il 6-2 con cui i Red Devils hanno asfaltato lanell’andata della semifinale di Europa League. Queste le sue parole a fine gara: «Dobbiamo rimanere concentrati, non èe dovremo averela giusta mentalità. Nel primo tempo abbiamo concesso due gol su due errori, poi nell’intervallo ci siamo parlati e sistemato le cose». L'articolo proviene da Calcio News 24.

