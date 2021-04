Pier Fortunato Zanfretta | chi è l’uomo che dice di essere stato rapito dagli alieni

Leggi su donnaglamour

(Di giovedì 29 aprile 2021) La sua storia è tra le grandi protagoniste sui tavoli dell’Ufologia mondiale, e il caso dei suoi presunti contattiha fatto molto rumore arrivando, con una forte eco, fino ad oggi. Ecco chi è. Si chiama, per gli appassionati di Ufo, incontri ravvicinati ed extraterrestri è il protagonista del “caso”, il metronotte oggi in pensione con una biografia incorniciata da uno straordinario e discusso racconto. Ha dichiarato dipiù volte, parte di quella schiera di “addotti” che non trovano collocazione in alcuna conferma della scienza. E la sua esistenza è finita al centro di ...