Napoli Lazio, promessa di De Laurentiis alla squadra prima del match: i dettagli (Di giovedì 29 aprile 2021) Secondo Il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto una promessa alla squadra prima del match contro la Lazio: i dettagli Il Corriere dello Sport svela un retroscena riguardante Aurelio De Laurentiis e la squadra pochi minuti prima che iniziasse il match contro la Lazio. Le cose, a quanto pare, sono andate così: una settimana fa, e per la precisione a ridosso del testa a testa con la squadra di Simone Inzaghi, negli spogliatoi del Maradona irrompe il presidente come da rituale inaugurato con la Juve. Oggetto: classico discorso alla squadra, carica e unità di intenti, abbraccio e via. L’annuncio: ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Secondo Il Corriere dello Sport, Aurelio Deavrebbe fatto unadelcontro la: iIl Corriere dello Sport svela un retroscena riguardante Aurelio Dee lapochi minutiche iniziasse ilcontro la. Le cose, a quanto pare, sono andate così: una settimana fa, e per la precisione a ridosso del testa a testa con ladi Simone Inzaghi, negli spogliatoi del Maradona irrompe il presidente come da rituale inaugurato con la Juve. Oggetto: classico discorso, carica e unità di intenti, abbraccio e via. L’annuncio: ...

