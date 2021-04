Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola', nonni a lezione di tecnologia dai nipoti (Di giovedì 29 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

unimib : ?? Perché donare il 5x1000 all’Università di Milano-Bicocca? ?? Per sostenere progetti di #ricerca innovativi,… - StraNotizie : Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola', nonni a lezione di tecnologia dai nipoti - TV7Benevento : Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola', nonni a lezione di tecnologia dai nipoti... - fisco24_info : Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola', nonni a lezione di tecnologia dai nipoti: Superare il digital divide generazi… - TeleConsiglio : In una serata speciale dedicata al progetto dell’Università Bicocca di Milano per impiantare un campo base in quei luoghi meravigliosi. -