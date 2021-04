La figlia di Will Smith si dichiara “poliamorosa”. Poi precisa: “Mai con più di due partner” (Di giovedì 29 aprile 2021) Willow Smith, la figlia di Will Smith e Jada Pinkett Smith, si è dichiarata “poliamorosa”. La ventenne si è confessata ieri durante un episodio del programma Facebook di sua madre, Red Table Talk. Durante la chiacchierata con sua madre e sua nonna, Willow ha affermato di essere poliamorosa, spiegando però di non poter andare “oltre due partner”. LEGGI ANCHE => Madame va dove la porta il cuore e fa coming out: “Sono bisessuale” “Con il poliamore, sento che il fondamento principale è la libertà di essere in grado di creare uno stile di relazione che funzioni per te – Non credo sia il caso di accettare la monogamia solo perché intorno a te tutti ritengono sia la cosa giusta da ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 29 aprile 2021)ow, ladie Jada Pinkett, si èta “”. La ventenne si è confessata ieri durante un episodio del programma Facebook di sua madre, Red Table Talk. Durante la chiacchierata con sua madre e sua nonna,ow ha affermato di essere, spiegando però di non poter andare “oltre due”. LEGGI ANCHE => Madame va dove la porta il cuore e fa coming out: “Sono bisessuale” “Con il poliamore, sento che il fondamento principale è la libertà di essere in grado di creare uno stile di relazione che funzioni per te – Non credo sia il caso di accettare la monogamia solo perché intorno a te tutti ritengono sia la cosa giusta da ...

