CorSport | Lazio | Lotito non si fa ancora avanti per il rinnovo di Inzaghi

Il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio continua a non registrare passi in avanti. Il Corriere dello Sport scrive che il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, non ha compiuto ancora passi verso il suo tecnico. Non ci sono appuntamenti fissati per la firma. "Ha ragione Simone: per il quarto posto alla Lazio servirà un altro filotto sino al 23 maggio. Poi toccherà a Lotito farsi avanti per il rinnovo. Anche ieri zero novità e nessun appuntamento fissato. È un silenzio assordante".

