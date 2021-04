Cecilia Rodriguez, la voce è insistente. Ignazio Moser è pronto per l’Isola e in Italia scoppia la ‘bomba’ di coppia (Di giovedì 29 aprile 2021) Ignazio Moser è pronto ad affrontare nel migliore dei modi la sua nuova avventura televisiva. Diventerà a tutti gli effetti uno dei protagonisti più attesi de ‘l’Isola dei Famosi’ e chissà se riuscirà ad andare fino in fondo. Il reality show gli metterà di fronte alcune difficoltà e anche il suo amore sarà messo a dura prova. Una delle naufraghe, Manuela Ferrera, lo ha infatti già puntato e ha ammesso: “Sono sicura che mi guarderà”. Una vera e propria provocazione per l’ex gieffino. Ciò che è certo è che la sua fidanzata Cecilia Rodriguez sia molto gelosa e lo sportivo non potrà commettere alcun passo falso per evitare che l’argentina possa infuriarsi. Non è un mistero infatti che la sorella di Belen sia stata contraria a questa sua esperienza fin dall’inizio, ma la volontà del ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 aprile 2021)ad affrontare nel migliore dei modi la sua nuova avventura televisiva. Diventerà a tutti gli effetti uno dei protagonisti più attesi de ‘dei Famosi’ e chissà se riuscirà ad andare fino in fondo. Il reality show gli metterà di fronte alcune difficoltà e anche il suo amore sarà messo a dura prova. Una delle naufraghe, Manuela Ferrera, lo ha infatti già puntato e ha ammesso: “Sono sicura che mi guarderà”. Una vera e propria provocazione per l’ex gieffino. Ciò che è certo è che la sua fidanzatasia molto gelosa e lo sportivo non potrà commettere alcun passo falso per evitare che l’argentina possa infuriarsi. Non è un mistero infatti che la sorella di Belen sia stata contraria a questa sua esperienza fin dall’inizio, ma la volontà del ...

