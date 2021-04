Catena primario del Sacco | “Prime due settimane di giugno saranno le più delicate Temiamo aumento dei contagi per riaperture precoci”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Con l’allentamento delle misure anti-Covid “di assistere a una risalita della curva dei. Secondo me, il periodo tra fine maggio e i primi 15 giorni disarà il più delicato. Pagheremo probabilmente le conseguenze di queste, giustificate, ma sicuramenterispetto ai dati epidemiologici”. Lo prevede Emanueledi Terapia intensiva dell’ospedaledi Milano, intervenuto a ‘Buongiorno su Sky Tg24. “D’altra parte, non abbiamo una percentuale di popolazione vaccinata tale da poter arginare questo fenomeno” della risalita dei, ha osservato l’esperto. “Non so dire se questo si verificherà, quale sarà la reale pressione sugli ospedali e soprattutto sulle terapie intensive – ha ...

Advertising

SkyTG24 : 'Pagheremo le conseguenze di queste aperture giustificate, ma precoci rispetto ai dati epidemiologici', ha detto a… - FatimaCurzio : RT @SkyTG24: 'Pagheremo le conseguenze di queste aperture giustificate, ma precoci rispetto ai dati epidemiologici', ha detto a @toniacart… - elivito : RT @SkyTG24: 'Pagheremo le conseguenze di queste aperture giustificate, ma precoci rispetto ai dati epidemiologici', ha detto a @toniacart… - 0x800a : RT @SkyTG24: 'Pagheremo le conseguenze di queste aperture giustificate, ma precoci rispetto ai dati epidemiologici', ha detto a @toniacart… - Destradipopolo : “PAGHEREMO LE CONSEGUENZE DI QUESTE #APERTURE” CATENA, PRIMARIO DI TERAPIA INTENSIVA AL SACCO, SPIEGA CHE LE APERT… -

Ultime Notizie dalla rete : Catena primario

Il Fatto Quotidiano

Lo ha dichiarato Emanueledi terapia intensiva dell'ospedale Sacco di Milano, a Sky TG24 ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A MILANO E IN ...... a causa delle ormai note strozzature nelladei rifornimenti, Nokia ha quindi deciso di ... prodotte in collaborazione con Zeiss, e sensoreda 108MP. Altra partnership quella con OZO , ...Da venerdì i bambini della scuola primaria Ciabattoni di Offida riprendono il percorso verso Rifiuti Zero, avviato già lo scorso anno e interrotto a causa dell'emergenza sanitaria. Cosa sono i rifiuti ...«Ci siamo resi conto che le varianti – soprattutto quella inglese - sono molto diffusive, sono molto cattive e più letali, in terapia intensiva ce ne rendiamo conto ogni giorno.