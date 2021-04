Calcio: statunitense Marsch nuovo tecnico del Lipsia (Di giovedì 29 aprile 2021) Jesse Marsch, 47enne allenatore statunitense attualmente al Salisburgo, dal primo luglio sarà il nuovo tecnico del Lipsia. Prenderà il posto di Julian Nagelsmann appena ingaggiato dal Bayern. Marsch, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Jesse, 47enne allenatoreattualmente al Salisburgo, dal primo luglio sarà ildel. Prenderà il posto di Julian Nagelsmann appena ingaggiato dal Bayern., ...

Advertising

giornaleradiofm : Calcio: statunitense Marsch nuovo tecnico del Lipsia: (ANSA) - ROMA, 29 APR - Jesse Marsch, 47enne allenatore statu… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Il Lipsia prepara il futuro, Marsch dopo Nagelsmann Tecnico statunitense per ora siede sulla panchina del Salisburgo - fisco24_info : Il Lipsia prepara il futuro, Marsch dopo Nagelsmann: Tecnico statunitense per ora siede sulla panchina del Salisbur… - sportface2016 : #Lipsia Lo statunitense Jesse #Marsch in vantaggio per il post-Nagelsmann: al momento è il tecnico del Salisburgo - PandaSalvo : Sto guardando una partita del campionato di calcio femminile statunitense. Il livello è pari, se non superiore, all… -