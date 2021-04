Terrorismo: l'ex Potere operaio Scalzone, 'siamo oltre la vendetta, non basterà mai' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Gli arresti dei sette terroristi a Parigi “sono più di una vendetta, non basterà mai. I familiari delle vittime saranno più frustrati e infelici di prima, e si chiederà sempre di più: l'assassinio dell'anima”. Oreste Scalzone, co-fondatore di Potere operaio da sempre strenuo difensore dei terroristi che con lui soggiornano impuniti a Parigi grazie alla copertura delle autorità francesi, contrariamente a chi vede in questi arresti un tributo di giustizia per le vittime, parlando da Parigi con l'Adnkronos, dice che siamo davanti a qualcosa che va oltre la “vendetta”. “Stamani - racconta Scalzone - parlando degli arresti qualcuno mi ha detto: ‘Sembra essere tornati indietro di 40 anni. Ma no, non è così, sembra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Gli arresti dei sette terroristi a Parigi “sono più di una, nonmai. I familiari delle vittime saranno più frustrati e infelici di prima, e si chiederà sempre di più: l'assassinio dell'anima”. Oreste, co-fondatore dida sempre strenuo difensore dei terroristi che con lui soggiornano impuniti a Parigi grazie alla copertura delle autorità francesi, contrariamente a chi vede in questi arresti un tributo di giustizia per le vittime, parlando da Parigi con l'Adnkronos, dice chedavanti a qualcosa che vala “”. “Stamani - racconta- parlando degli arresti qualcuno mi ha detto: ‘Sembra essere tornati indietro di 40 anni. Ma no, non è così, sembra ...

