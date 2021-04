Rosa Caracciolo | l’ex modella moglie di Rocco Siffredi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è nata il 29 giugno del 1972 a Budapest. Pseudonimo di Rozsa Tassi è la dolce metà, da più di 25 anni, di. Exed ex attrice di film a luci rosse ha due figli, Leonardo e Lorenzo Tano. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo comevincendo il titolo di Miss Ungheria. Ha preso parte a diversi film come:, Tharzan 2- Il ritorno del figlio della giungla. Nel 1993, però, il suo lavoro le permette di trovare l’amore. Arriva a Cannes per svolgere il lavoro di hostess durante gli Hot d’or. Tra i due, però, non c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine eha dovuto corteggiarla per molto tempo. Fu proprio lei a raccontarlo nel salotto di Pomeriggio Cinque, condotto dalla bellissima Barbara ...