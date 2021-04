Procida | Sindaco | Da domani via a vaccinazione di massa

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus, il sindaco di Procida: 'Sarà la prima isola italiana covid free'. DIRETTA - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Messaggio del sindaco di Procida alle 2 mila famiglie: 'Aderite alla campagna vaccinale' -… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus, il sindaco di Procida: 'Sarà la prima isola italiana covid free'. DIRETTA - statodelsud : Coronavirus, il sindaco di Procida: “Sarà la prima isola italiana covid free”. DIRETTA - Pino__Merola : Coronavirus, il sindaco di Procida: “Sarà la prima isola italiana covid free”. DIRETTA -

Dalle 9 di oggi ha preso il via la campagna vaccinale di massa che punta a fare dila prima isola italiana covid free; alle 13.00 erano stati circa 200 i vaccinati della ...spiega il......di massa di tutti i residenti dell'isola di. All'apertura dell'hub vaccinale realizzato nel Comune erano già presenti 3 persone in attesa. L'operazione, annunciata ieri daldell'isola ...Da oggi l'isola di Procida ha dato inizio al via per la campagna i vaccini di massa puntando a diventare la prima isola italiana Covid free.Questi i piano per la capitale della cultura 2022. Alle 13 erano stati circa 200 i vaccinati della categoria over 50 prevista per oggi, mentre domani toccherà agli over 40 ...