Mkhitaryan: “Allo United periodo difficile. Fonseca è simile a Tuchel” (Di mercoledì 28 aprile 2021) In un’intervista al The Athletic, Henrikh Mkhitaryan, ha parlato della sfida di domani contro il Manchester United, gara valevole per la semifinale d’andata di Europa League. Tra le altre cose, il giocatore della Roma ha parlato del suo passato Allo United: “Ho avuto un periodo difficile, ma dopo i primi due o tre mesi lì, mi sono divertito molto. Ho vinto tre trofei con il club, il che è stato fantastico. Sai, alcuni calciatori giocano a Manchester da anni ma non hanno vinto nulla”. Sulla partita: “Siamo l’unico club italiano rimasto in Europa. Gli infortuni hanno reso la nostra routine settimanale più complicata perché giochiamo tre partite a settimana e i nostri avversari giocano solo una volta. Ma non ci lamentiamo. Sappiamo che mancano solo tre partite (in Europa League), quindi ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) In un’intervista al The Athletic, Henrikh, ha parlato della sfida di domani contro il Manchester, gara valevole per la semifinale d’andata di Europa League. Tra le altre cose, il giocatore della Roma ha parlato del suo passato: “Ho avuto un, ma dopo i primi due o tre mesi lì, mi sono divertito molto. Ho vinto tre trofei con il club, il che è stato fantastico. Sai, alcuni calciatori giocano a Manchester da anni ma non hanno vinto nulla”. Sulla partita: “Siamo l’unico club italiano rimasto in Europa. Gli infortuni hanno reso la nostra routine settimanale più complicata perché giochiamo tre partite a settimana e i nostri avversari giocano solo una volta. Ma non ci lamentiamo. Sappiamo che mancano solo tre partite (in Europa League), quindi ...

Advertising

sportli26181512 : Mkhitaryan: 'Tanti amici allo United, ma voglio la finale. Il gioco di Fonseca mi esalta': Mkhitaryan: 'Tanti amici… - Gazzetta_it : #Roma #Mkhitaryan: 'Tanti amici allo United, ma voglio la finale. Il gioco di #Fonseca mi esalta' - ilRomanistaweb : All'Old Trafford, nello stadio che li ha visti protagonisti, tornano Smalling (9 anni con i Red Devils) e Mkhitarya… - tocuia : Due Curiosità di #ManchesterRoma: 1- I portieri De Gea e Pau López militano nella nazionale spagnola. 2- I due ex d… - sololaromait : ?? #Fonseca in conferenza stampa: “Sono totalmente contro alla Super League. Vogliamo tornare ad essere forti in Ser… -