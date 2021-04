Matteo Bassetti | “Mi piace piacere” Chi è la moglie dell’infettivologo

Leggi su ck12

(Di mercoledì 28 aprile 2021), l’infettivologo di Genova intervistato dal settimanale Chi. La notorietà, la famiglia e il privato con laDa più di un anno alle prese con la pandemia gli italiani hanno imparato purtroppo a conoscere termini nuovi ma anche volti. Non sono mai mancate le polemiche per gli esperti spesso in tv, ospiti di programmi di approfondimento, talk show o intervistati da radio e giornali. Tra i volti ‘familiari’ c’è certamente quello di. Secondo alcuni un sex simbol ma questa è una voce messa in giro dai giornalisti, dice nell’intervista rilasciata a Chi. L’infettivologo del San Martino di Genova ammette alla rivista che glire, la telecamera non gli mette disagio e del suo atteggiamento un po’ vanitoso glielo ...