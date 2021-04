Lesioni aggravate e maltrattamenti a ex fidanzata, arrestato 54enne (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – A seguito di una meticolosa indagine, lunedi’ scorso e’ stato arrestato dagli uomini del Commissariato Spinaceto, diretto da Silvia Agostini, un romano di 54 anni, responsabile di Lesioni e maltrattamenti, entrambi aggravati, nei confronti della ex fidanzata. L’attivita’ d’indagine e’ iniziata nel mese di gennaio 2020, quando e’ giunta da parte del personale medico del Nosocomio Sant’Eugenio di Roma, il referto medico della donna, riportante fratture e una diagnosi di 21 giorni. La stessa, ascoltata con le cautele del caso dopo pochi giorni, dai poliziotti, ha trovato la forza di sporgere denuncia contro il suo ex compagno, imprenditore romano. Dalla denuncia raccolta dalla donna e’ emerso che la stessa era da tempo vittima di maltrattamenti da parte dell’uomo, a causa delle varie e brevi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – A seguito di una meticolosa indagine, lunedi’ scorso e’ statodagli uomini del Commissariato Spinaceto, diretto da Silvia Agostini, un romano di 54 anni, responsabile di, entrambi aggravati, nei confronti della ex. L’attivita’ d’indagine e’ iniziata nel mese di gennaio 2020, quando e’ giunta da parte del personale medico del Nosocomio Sant’Eugenio di Roma, il referto medico della donna, riportante fratture e una diagnosi di 21 giorni. La stessa, ascoltata con le cautele del caso dopo pochi giorni, dai poliziotti, ha trovato la forza di sporgere denuncia contro il suo ex compagno, imprenditore romano. Dalla denuncia raccolta dalla donna e’ emerso che la stessa era da tempo vittima dida parte dell’uomo, a causa delle varie e brevi ...

