L'attrice, dopo un periodo buio, si sta riprendendo in mano la sua vita. Dopo aver pagato a caro prezzo una notorietà forse fin troppo precoce (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mischa Barton guarda le foto Bellissima ma fragile, schiava delle sue dipendenze. La descrizione del personaggio di Marissa Cooper della serie The O.C. potrebbe valere anche per la persona che quel personaggio l'ha interpretato: Mischa Barton. L'attrice, 35 anni, durante tutta la sua giovinezza e adolescenza è stata considerata una bambina prodigio. Sotto, con la madre Nuala, con cui si è recentemente riappacificata.

