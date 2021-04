Gazzetta: con 19 gol Simy ha fatto meglio di Osimhen e costa appena 8 milioni (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Gazzetta dedica un ampio articolo al nigeriano Simy che col Crotone quest’anno ha segnato 19 reti. Ha superato Martins nella classifica dei marcatori nigeriani di sempre in Serie A con 29 reti totali. Ma soprattutto: Il gigante del Crotone ha fatto meglio del connazionale Osimhen, stellina del Napoli e uomo mercato da 70 milioni della scorsa estate. Ora è proprio Simy uno dei pezzi pregiati delle trattative che verranno. È conteso da Genoa e Sampdoria e costa appena 8 milioni. Questa è la base d’asta. La scadenza col Crotone nel 2022 lo rende una possibile occasione di mercato, anche se dalla Calabria hanno già fatto sapere che non ci saranno sconti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ladedica un ampio articolo al nigerianoche col Crotone quest’anno ha segnato 19 reti. Ha superato Martins nella classifica dei marcatori nigeriani di sempre in Serie A con 29 reti totali. Ma soprattutto: Il gigante del Crotone hadel connazionale, stellina del Napoli e uomo mercato da 70della scorsa estate. Ora è propriouno dei pezzi pregiati delle trattative che verranno. È conteso da Genoa e Sampdoria e. Questa è la base d’asta. La scadenza col Crotone nel 2022 lo rende una possibile occasione di mercato, anche se dalla Calabria hanno giàsapere che non ci saranno sconti. L'articolo ilNapolista.

