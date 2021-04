Dl elezioni 2021, ok della Camera a fiducia (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto elezioni, che rinvia le consultazioni elettorali. Si tratta del primo voto di fiducia per il governo Draghi. I voti a favore sono stati 458, 52 i contrari. Il voto finale al provvedimento è previsto domani alle 13,30. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Laha votato laal governo sul decreto, che rinvia le consultazioni elettorali. Si tratta del primo voto diper il governo Draghi. I voti a favore sono stati 458, 52 i contrari. Il voto finale al provvedimento è previsto domani alle 13,30. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : elezioni 2021 Elezioni: Camera conferma la fiducia al governo, 458 sì La Camera conferma la prima fiducia al governo sul decreto legge relativo al differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021 a causa dell'emergenza Covid, tra cui rientrano quelle per il rinnovo di diverse amministrazioni comunali come Roma, Milano e Napoli . I voti a favore sono stati 458, 52 i contrari. Dalle 8.30, l'...

Champions League, a rischio la semifinale di ritorno per Marcelo? Madrid , 28 aprile 2021 " L' 1 - 1 tra il Real Madrid e il Chelsea nell'andata delle semifinali di Champions League ... il laterale Marcelo sarebbe infratti stato nominato scrutatore alle elezioni dell'...

Dl elezioni, il governo pone la fiducia alla Camera. Comunali, Salvini: obiettivo candidati unitari a maggio La Repubblica Aumentano i crimini negli Usa: sotto accusa i procuratori finanziati da Soros In tutti gli Stati Uniti aumentano i crimini violenti e gli omicidi: sotto accusa i procuratori distrettuali eletti grazie alle ingenti donazioni del magnate liberal George Soros e del Ceo di Facebook ...

Champions League, a rischio la semifinale di ritorno per Marcelo? Il laterale brasiliano è stato nominato scrutatore alle elezioni dell'Assemblea di Madrid in programma martedì 4 maggio, un giorno prima della sfida contro il CHelsea ...

