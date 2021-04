Diletta Leotta in difficoltà si mostra come non l’avete mai vista | Irriconoscibile

(Di mercoledì 28 aprile 2021)furiosa contro i media sbotta in un lungo post su Instagram. Ecco i dettagli della vicenda Curiosità di(Foto Web)nasce a Catania nel 1991 e il suo nome completo è Giuliaed è una nota conduttrice televisiva e radiofonica italiana conosciuta al pubblico per la sua bellezza e per i suoi lunghi capelli biondi. Fin dall’età adolescenziale comincia a collaborare con Antenna Sicilia in una trasmissione sportiva e, dopo essersi diplomata al liceo scientifico, nel 2015 si laurea in giurisprudenza all’università LUISS di Roma. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo lo fa nel nel 2006, all’età di 15 anni presentandosi al concorso di bellezza Miss Muretto e, tre anni dopo si presenta a Miss Italia ma viene ...

Advertising

VanityFairIt : «Mi fanno passare come una mangia-uomini. Nessuna star di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalist… - repubblica : Diletta Leotta si sfoga: 'Sono stanca, basta falsità sul mio conto' - IOdonna : Il chirurgo plastico smentisce i rumors sulla sorella Diletta Leotta. Estetici (e di cuore) - Marinashulman2 : RT @rtl1025: ?? #DilettaLeotta si ribella, non sono una mangiauomini, il post della conduttrice di #Dazn contro il gossip - Sasori19999 : Bellissimo post di Diletta Leotta su Instagram. La donna va sempre difesa, rispettata e protetta da calunnie e mald… -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Dopo essere stata accusata di aver tradito Can Yaman con un altro uomo, finendo in pasto alle copertine dei giornali scandalistici,dice basta. La giornalista sportiva pubblica su Instagram un post fiume chiedendo di essere rispettata, e parlando anche della sua storia d'amore con il protagonista di Daydreamer . ...Commenta per primo Sono rimasto colpito dalla reazione diai gossip: non sto a giudicare la legittimità del pettegolezzo, se esiste da sempre avrà una sua ragione . Questa non dà diritto a nessuno di sorvegliare e inseguire chi non desidera ...Can Yaman e Diletta Leotta sono stati difesi a spada tratta dal fratello della bellissima conduttrice tv sportiva, Mirko Manola.È facile immaginare quanto alla lunga tutto questo possa minare profondamente i nervi e portare le persone al limite massimo. LEGGI ANCHE -> “Beato chi scarta questo confetto” Sara Croce, l’uscita dal ...