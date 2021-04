Covid, dati in miglioramenti per i reparti di terapia intensiva (Di mercoledì 28 aprile 2021) Migliorano i dati sulle terapie intensive in Italia, anche se in almeno sette regioni i numeri superano la soglia di rischio del 30% dei ricoverati. Terapie intensive oltre la soglia critica in 7 regioni, ma dati in calo: l’elenco aggiornato su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 aprile 2021) Migliorano isulle terapie intensive in Italia, anche se in almeno sette regioni i numeri superano la soglia di rischio del 30% dei ricoverati. Terapie intensive oltre la soglia critica in 7 regioni, main calo: l’elenco aggiornato su Notizie.it.

Advertising

borghi_claudio : Mannaggia, questi dati che non si adattano alla narrazione... Covid, concerto-esperimento a Barcellona: zero conta… - meb : “Un italiano su tre è immune” dichiara il fisico Battiston, che da mesi segue i dati sul #Covid. Bene, i vaccini st… - reportrai3 : Il 30 marzo Maria Letizia Di Liberti, dirigente della Regione Siciliana, è finita a domiciliari: i pm l’hanno accus… - Nazione_Pisa : Covid Pisa e provincia, i dati di oggi comune per comune - oggicronacaal : Covid in provincia, situazione stabile ma aspettiamo la discesa dei dati -