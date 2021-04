Campania, riaperture e zone gialle. Crisanti: “A fine maggio quarta ondata” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il virologo Andrea Crisanti prevede una quarta ondata di contagi entro fine maggio. Le riaperture di questi giorni e il ritorno di gran parte dell’Italia in zona gialla” provocheranno una crescita della curva epidemica da qui ai prossimi giorni. Il docente di Microbiologia all’Università di Padova lo rivela in un’intervista concessa a La Stampa. riaperture, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il virologo Andreaprevede unadi contagi entro. Ledi questi giorni e il ritorno di gran parte dell’Italia in zona gialla” provocheranno una crescita della curva epidemica da qui ai prossimi giorni. Il docente di Microbiologia all’Università di Padova lo rivela in un’intervista concessa a La Stampa., L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

