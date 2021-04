Billie Eilish, il nuovo disco «Happier Than Ever» segnerà una svolta? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Rieccola, Billie Eilish. La cantautrice da record ha finalmente rivelato alcuni dettagli del suo nuovo album, che arriva due anni dopo il disco di debutto When We All Fall Asleep, Where Do We Go? con cui Billie ha sbancato ai Grammy e nel mondo con record di vendita e certificazioni platino ovunque (in Italia due volte). Si intitola Happier Than Ever il nuovo lavoro discografico di Billie Eilish, che uscirà il prossimo 30 luglio – ovviamente è già disponibile in pre-order – e pare che sarà un’opera di svolta. Almeno, questo è quel che sembra a giudicare dalle anticipazioni del disco, legato al nuovo look della cantante e anche alla ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Rieccola,. La cantautrice da record ha finalmente rivelato alcuni dettagli del suoalbum, che arriva due anni dopo ildi debutto When We All Fall Asleep, Where Do We Go? con cuiha sbancato ai Grammy e nel mondo con record di vendita e certificazioni platino ovunque (in Italia due volte). Si intitolaillavorografico di, che uscirà il prossimo 30 luglio – ovviamente è già disponibile in pre-order – e pare che sarà un’opera di. Almeno, questo è quel che sembra a giudicare dalle anticipazioni del, legato allook della cantante e anche alla ...

