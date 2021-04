Benevento | viaggiare con Italo ora è possibile | le stazioni collegate

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La notizia che tutti aspettavano è arrivata: il sito ufficiale diporta tra le proprieanche quella di. Il treno, come anticipato nei giorni scorsi da Anteprima24, sarà usufruibile dal 27 maggio, e sono tante le destinazioni che si potranno raggiungere comodamente dalla Stazione Centrale di. Bari, Barletta, Foggia e Caserta per chi sceglie diverso Sud; Roma (Termini e Tiburtina), Bologna, Reggio Emilia, Firenze SMN, Milano (Centrale e Rho Fiera) oltre che ledi Torino (P.Nuova e P.Susa). Ancora non sono disponibili gli orari ufficiali e le tariffe. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

