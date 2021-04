Andrea Vianello | “Dopo l’ictus non sapevo più come mangiare un uovo sodo”

(Di mercoledì 28 aprile 2021)che l’ha quasi ucciso. In un’intervista pubblicata sul Corriere della Sera, il giornalista e conduttore televisivo torna a parlare delche l’ha colpito nel febbraio 2019. Quelle parole incomprensibili che escono dalla sua bocca all’improvviso mentre sta facendo colazione, la mano destra immobile che non risponde più ai banali comandi,ricorda il ricovero immediato, aiutato dalla moglie Francesca. L’intervento d’urgenza, il risveglio ancora senza parole, poi la tragica scoperta: deve imparare di na parlare, ma anche a compiere i gesti più scontati e quotidianiquello diun. “non...

Ne abbiamo parlato con il professor, direttore della Fisiopatologia Respiratoria della Azienda Ospedaliera Universitaria. di Ivana Godnik, montaggio di Davide Baldo Abbiamo intervistato, direttore ...Pensate che già nel '91 conduceva accanto al grandissimo Raimondoil settimanale sportivo ... Beh? e allora? C'è qualcosa di male in tutto ciò? Giada, sorella diCerioli/ "Mamma sarebbe ...Andrea Vianello e l’ictus che l’ha quasi ucciso. In un’intervista pubblicata sul Corriere della Sera, il giornalista e conduttore televisivo torna a parlare dell’ictus che l’ha colpito nel febbraio 20 ...Ha 57 anni quando un ictus se lo porta quasi via. Togliendogli il principale strumento del suo lavoro: la parola. Adesso che il giornalista romano, direttore di RaiNews24, l’ha recuperata — «ma di tan ...